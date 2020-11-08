عبد المهدي يهنىء بايدن ويؤكد : خبرتكم بشؤون العراق خير عون لنا

المستقلة / – هنأ رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بعد فوزهما بالانتخابات الامريكية ، مؤكدا أن خبرتهم الطويلة بشؤون العراق والمنطقة ستكون خير عون لنا جميعا في تصحيح المسارات التي اختلت كثيرا خلال السنوات الماضية.

وقال عبد المهدي في برقية تهنئة اطلعت عليه المستقلة اليوم الاحد، ، “نهنئكم والسيدة نائبة الرئيس كامالا هاريس بفوزكم بثقة الشعب الامريكي الصديق. نتمنى لكم كل توفيق ونجاح في مهامكم القادمة”.

وأضاف، أنه “لاشك أن معرفتكم وخبرتكم الطويلة بشؤون العراق والمنطقة ستكون خير عون لنا جميعا في تصحيح المسارات التي اختلت كثيرا خلال السنوات الماضية وفي اعادة بناء الثقة والتعاون بين مختلف الاطراف لما فيه مصلحة شعوب ودول المنطقة واحلال الأمن والسلام والعدالة”.