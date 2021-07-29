عامل وحيد يعيد بيانيتش إلى يوفنتوس

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، إن حدة خيار عودة البوسني ميرالم بيانيتش لاعب خط وسط برشلونة، إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس، خفتت في الساعات الأخيرة.

ويريد بيانيتش العودة لصفوف السيدة العجوز، بعدما فشل في إثبات نفسه في صفوف البلوجرانا، وداخل النادي الإيطالي يراهن الأغلبية على عودته.

ولم يُخف ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس رغبته في ضم البوسني، حتى لو قالها بطريقة مُشفرة دون أن ينطق باسمه.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن برشلونة يرغب في التخلص من بيانيتش لذلك قد يقبل بإعارته ليوفنتوس لموسم أو موسمين.

وأضافت الصحيفة: “المشكلة بالنسبة ليوفنتوس مالية، ويمكن أن تكون المباراة الودية بين الفريق وبرشلونة بكأس خوان جامبر المفتاح لإتمام الصفقة”.

وسيلتقي مسؤولو الناديين في تلك المناسبة المقررة يوم 8 أغسطس/ أب ومن المنتظر التوصل وقتها لاتفاق حول الصفقة.

يُذكر أن بيانيتش انضم الصيف الماضي لبرشلونة في صفقة تبادلية مع آرثر ميلو، من أجل موازنة الحسابات في كلا الناديين.

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