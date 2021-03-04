عالية نصيف تطالب رئيس الوزراء والكابينة الحكومية بتطعيم أنفسهم باللقاح

المستقلة /- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير الصحة والكابينة الحكومية بتطعيم أنفسهم بلقاح كورونا الذي تبرعت به الصين قبل تطعيم المواطنين ليكونوا أسوة حسنة للناس من خلال تجربة اللقاح بأنفسهم .

وقالت في بيان اليوم تلقت المستقلة نسخة منه، أنه :” كما هو معمول به في معظم دول العالم، ولغرض طمأنة الناس وحثهم على التطعيم، يجب أن نشاهد على شاشات التلفاز تطعيم رئيس الوزراء ووزير الصحة وبقية الوزراء باللقاح الصيني المجاني، ثم يتم تطعيم الفئات ذات الأولوية، كالكوادر الصحية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، نسأل الله تعالى أن يحفظ شعبنا من كل مكروه ويرفع هذا البلاء إنه سميع مجيب “.

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