 “عاصفة شعبية آتيه لاريب”.. رسالة شديدة اللهجة من مسؤول صحى لبنانى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذر رئيس اللجنة العلمية الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، مما وصفه بـ”العاصفة الشعبية” في البلاد.

وأكد البزري في بيان أنه “من حق أي مواطن كريم أن يتمتع بالماء والغذاء والكهرباء والدواء، وها نحن، وبعد توالد الأزمات كالفطر المسموم، نحذر من التداعيات الخطيرة لفقدان أو انقطاع العديد من أصناف الأدوية العادية، ومنها الأساسية على وجه الخصوص، إضافة إلى التدني الشديد في نسبة اللقاحات الروتينية عند الأطفال، رغم جهود كل من دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة، والجمعية اللبنانية لطب الأطفال، لتأمين هذه اللقاحات في العديد من العيادات الخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية”.

واعتبر البزري أنه “مع كل هذه الجهود ما زال المواطن يدفع الثمن غاليا من مقومات حياته، نتيجة لعقود طويلة من سوء الإدارة والفساد وغياب المسؤولية والرؤى المستقبلية”.

وختم البزري مخاطبا المسؤولين: “العاصفة الشعبية آتية لا ريب، سفينة النجاة هي سفينة الشعب التي طردتم منها أفلا تبصرون، أفلا تسمعون، أفلا تعقلون، اللهم إني قد بلغت فاشهد”.

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