عارضة أزياء روسية تقتل زوجها بسبب الغيرة

المستقلة/ منى شعلان/ تواجه عارضة الأزياء الروسية ليليا سوداكوفا (26 عامًا) السجن 15عامًا، بتهمة قتل زوجها سيرجي بوبوف (28 عامًا)، بدافع الغيرة .

وأدلت ليليا فى اعترفتها أمام المحكمة بقتل زوجها بطعنة بالسكين، وتوفي على أثرها في المستشفى ، بعد أن أحضر إمرأة أخرى إلى شقتها.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي “وجهت إلى سوداكوفا تهمة القتل وقد اعترفت بذنبها” واستنادا إلى ذلك قررت المحكمة توقيفها حتى 28 يناير 2021.

وكانت الشرطة قد علمت بوقوع هذه الجريمة في يوم 28 نوفمبر المنصرم من بلاغ وصلها من الأطباء الذين نقلوا المجني عليه إلى المستشفى حيث فارق الحياة في اليوم التالي.

واستنادا إلى ذلك اعتقلت الشرطة ليليا سوداكوفا ،التي تقيم في مقاطعة موسكو وتعمل عارضة للأزياء، وقد عملت من قبل لبعض المجلات الشهيرة، واتضح لاحقا أنها طعنته بالسكين بدافع الغيرة.

وقد وجهت لها تهمة بموجب المادة 111 من قانون العقوبات الروسي “تعمد إلحاق أذى بدني جسيم يؤدي إلى وفاة المجني عليه بسبب الإهمال ، وتواجه حكما بسجنها مدة تصل إلى 15 عامًا.

وقالت والدة المشتبه به لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا”، إن بوبوف كان مخمور ، و أحضر إلى المنزل امرأة قابلها في حانة ، وتوقع من زوجته أن تطبخ لهما.

وأضافت الأم، نقلاً عن شاهد آخر في الشقة، إنه أمسك بشعرها بقوة وركلها في ساقيها ، و في تلك اللحظة، لوحت به بعيدًا وغرست فيه سكينًا بطريق الخطأ”.