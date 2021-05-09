طيران الإمارات يعلن نقل الإمدادات الطبية من دبى للهند دون رسوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، إنها ستنقل الإمدادات الطبية من دبي إلى 9 مدن في الهند دون رسوم، اعتبارا من الأسبوع الحالي للمساعدة في التصدي لموجة فتاكة من فيروس كورونا.

وتتدفق المساعدات الدولية على الهند، حيث تعجز المستشفيات عن التعامل مع الأعداد القياسية من الإصابات، وسط نفاد الأدوية والأكسجين والمستلزمات الأخرى.

وكانت الخطوط الجوية القطرية نقلت هذا الشهر أيضا 300 طن من المساعدات من الدوحة إلى الهند دون رسوم.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات نبيل سلطان: إن الشركة ستوفر طاقة احتياطية مجانية لنقل الإمدادات من الجمعيات الخيرية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، مضيفا أنه يمكن تمديد الآلية لاحقا لجلب المساعدات من أماكن أخرى.

وأشار سلطان للصحفيين إلى أن الإمدادات ستُنقل مجانا حتى إشعار آخر، مؤكدا ”نحن ملتزمون تماما بمساعدة الهند“.

وسيتم تنظيم الإمدادات عن طريق مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، وهي مركز يستخدمه الكثير من المنظمات غير الحكومية لنقل المساعدات على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تغادر أول رحلة ضمن ”الجسر الجوي“ الجديد إلى نيودلهي في الـ13 من شهر مايو/أيار الجاري، وعلى متنها 12.6 طن من الخيام المتعددة الاستخدامات مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وتشغل طيران الإمارات 95 رحلة أسبوعية إلى 9 مدن هندية، هي نيودلهي ومومباي وبنجالورو وكولكاتا وأحمد اباد وتشيناي وكوتشين وحيدر اباد وتريفاندرم، وتقدم هذه الرحلات نحو 5 آلاف طن من طاقة الشحن الأسبوعية.