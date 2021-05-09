طيران الإمارات يعلن نقل الإمدادات الطبية من دبى للهند دون رسوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، إنها ستنقل الإمدادات الطبية من دبي إلى 9 مدن في الهند دون رسوم، اعتبارا من الأسبوع الحالي للمساعدة في التصدي لموجة فتاكة من فيروس كورونا.

وتتدفق المساعدات الدولية على الهند، حيث تعجز المستشفيات عن التعامل مع الأعداد القياسية من الإصابات، وسط نفاد الأدوية والأكسجين والمستلزمات الأخرى.

وكانت الخطوط الجوية القطرية نقلت هذا الشهر أيضا 300 طن من المساعدات من الدوحة إلى الهند دون رسوم.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات نبيل سلطان: إن الشركة ستوفر طاقة احتياطية مجانية لنقل الإمدادات من الجمعيات الخيرية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، مضيفا أنه يمكن تمديد الآلية لاحقا لجلب المساعدات من أماكن أخرى.

وأشار سلطان للصحفيين إلى أن الإمدادات ستُنقل مجانا حتى إشعار آخر، مؤكدا ”نحن ملتزمون تماما بمساعدة الهند“.

وسيتم تنظيم الإمدادات عن طريق مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، وهي مركز يستخدمه الكثير من المنظمات غير الحكومية لنقل المساعدات على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تغادر أول رحلة ضمن ”الجسر الجوي“ الجديد إلى نيودلهي في الـ13 من شهر مايو/أيار الجاري، وعلى متنها 12.6 طن من الخيام المتعددة الاستخدامات مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وتشغل طيران الإمارات 95 رحلة أسبوعية إلى 9 مدن هندية، هي نيودلهي ومومباي وبنجالورو وكولكاتا وأحمد اباد وتشيناي وكوتشين وحيدر اباد وتريفاندرم، وتقدم هذه الرحلات نحو 5 آلاف طن من طاقة الشحن الأسبوعية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إيران تعين سفيرا جديدا لدى دمشق

اخر الاخبار

انفجار في ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس السورية  

عربي

مصر.. مجلس النواب يوافق على إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال ثبوت إيجابية عينته

اخبار مصر

وزيرة الصحة: الوضع الوبائى لكورونا فى مصر مستقر ولا يوجد سلالات جديدة للفيروس

اخبار الاردن

الأردن: ما تقوم به إسرائيل في القدس باطل ونقود جهدا لبلورة موقف دولي ضدها

اخر الاخبار

الصحة المصرية تعلن تصنيع 2 مليون جرعة من لقاح كورونا آخر يوليو

اخر الاخبار

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحاول تضليل الرأى العام وتسويق الصراع بين أتباع ديانات مختلفة

اخر الاخبار

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحاول تضليل الرأى العام وتسويق الصراع بين أتباع ديانات مختلفة

اخر الاخبار

أبرزها منع العيدية.. الإمارات تعلن عن 5 إجراءات احترازية في عيد الفطر

اخر الاخبار

مستشار السيسى: مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا ولم نسجل أعراضا خطيرة

اخبار العراق

مصرف الرافدين : شمول الموظفين الموطنة رواتبهم بقروض ترميم الدور السكنية

اخبار العراق

المالية النيابية : بعد ارتفاع أسعار النفط لم يعد العراق بحاجة الى قروض خارجية

اخبار العراق

الموانىء العامة تتوقع استحداث 700 فرصة عمل في ميناء الفاو

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع طقسا متباينا بدرجات حرارة اعلى من 40 مئوية

اخر الاخبار

مصر.. لفظ الجلالة يظهر في سماء بورسعيد..صور  

رياضية

برشلونة وقع ضحية استغلال نيمار

اخر الاخبار

مفاجأة غير متوقعة حول سلالة كورونا الهندية