طقس العراق : فرص هطول الامطار في مناطق عديدة من البلاد

طقس العراق : فرص هطول الامطار في مناطق عديدة من البلاد تحسن فرص الامطار في مناطق عديدة من مدن البلاد

المستقلة / -تشير التنبؤات الجوية، إلى حصول تطورات جديدة في حالة الطقس، حيث تبدأ فرص الامطار في مناطق عديدة من البلاد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيح تابعته المستقلة اليوم السبت ، إن “هنالك تحسنا في وضع المنظومة الجوية واتفاق اغلب نماذج الطقس على تحسن فرص الامطار في مناطق عديدة من مدن البلاد ( ربما مدن الجنوب وبعض مدن الفرات الاوسط وبادية الجنوب هي الاقل حظوظا بالامطار حتى الان )”.

وأوضح عطية، “اعتبارا من ساعات نهار يوم السبت (31 اكتوبر) ولعدة ايام سيكون الغطاء السحابي حاضرا في سماء المدن تقريبا، معلنا عن بدء اول حالة من حالات الموسم المطري”، مشيرا إلى انه “اعتبارا من ليل الاحد او صباح الاثنين سيبدأ هطول الامطار الخفيفة غرب الانبار ونينوى واقصى الشمال ثم تمتد لباقي المناطق تباعاً “.

وأضاف أن “سبب هذه الحالة هو تعمق اخدود بارد يتحول لمنخفض قطع في الطبقة المتوسطة من الجو يقابلة قرب سطح الارض اندفاع مداري رطب واستجابة سطحية من منخفض السودان ومرتفع ضخ رياح مدارية يتمركز جنوب الجزيرة وهذه عوامل مهمة جدا في تحسن الحالة”.

وأردف، “تعمق المنخفض العلوي سيكون منتصف الاسبوع وتزداد فعاليته نهاية الاسبوع، خصوصا مع دخول جبهة سطحية باردة نهار يوم الخميس مصحوبة بتقلبات في اتجاه الرياح واثارة للغبار وربما زيادة غزارة الامطار ايضا في مناطق محدودة من مدن وسط وغرب البلاد وشمالها (وهذا يعزز تحسن فرص الهطول في مدن الجنوب نهاية الاسبوع)”.

وتوقع عطية ان “تشهد مناطق شمال البلاد كمية امطار اعلى من مدن الوسط والغربية كما توضحه الخارطة، وهناك فرص للغزارة بسبب الحمل العالي والفوارق الحرارية”، مشيرا إلى انه “لاتزال فرص الجنوب قائمة من الامطار فيما لو تحسن وضع المنظومة الجوية قليلا واندفعت اكثر نحو الجنوب”.

اما حركة الرياح فانها هي الأخرى “ستشهد هذا الاسبوع تقلبات، مع ميلها للاستقرار على الاتجاه الجنوبي الشرقي النشط احيانا”.

وبشأن درجات الحرارة توقع الراصد الجوي حصول “تقلبات بدرجات الحرارة ايضا خلال الاسبوع وزيادة الشعور بالحرارة”.

واستدرك بالقول ان “نهاية الاسبوع سيشهد انخفاضا واضحًا بدرجات الحرارة في وسط وشمال وغرب البلاد، اما الجنوب والفرات الاوسط فانه يتأخر قليلا”.