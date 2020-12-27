طقس العراق : درجات الحرارة دون الصفر وطقس بلا امطار غدا وبعده

طقس العراق : درجات الحرارة دون الصفر وطقس بلا امطار غدا وبعده

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بلا امطار غدا وبعده..بدرجات حرارة دون الصفر المئوي ببعض المناطق.

وذكر بيان تلقت المستقلة نسخة منة :” ان الطقس سيكون يوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى صحوا الى غائم جزئيا، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 )كم/س تتحول تدريجيا ابتداء من المنطقة الغربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس صحوا مع بعض القطع من الغيوم، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 )كم/س، بمدى رؤية (-10 )كم.وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 )كم/س تتحول تدريجيا الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة(20-10 )كم/س ، بمدى ؤية (8-10 )كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 2 مئوية والعظمى 17 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل وديالى 1 تحت الصفر واعلاها في الناصرية 9 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 13 مئوية واعلاها في صلاح الدين وبابل 18 مئوية.

اما طقس يوم الثلاثاء المقبل فسيكون بعموم المناطق غائما جزئيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا عن اليوم السابق بجميع المناطق.