طقس العراق : تراجع نسبي في نشاط الرياح المثير للغبار الخفيف

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى تراجع نسبي في نشاط رياح البوارح خلال اليوم وغد، ليعود نشاطها الخميس المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الاسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “خرائط الطقس تشير إلى تراجع نسبي في نشاط رياح البوارح الشمالية الغربية المثيرة للغبار الخفيف في المناطق الصحراوية لتصل هباتها إلى 60 كم في الساعة، وذلك خلال اليوم وغداً، ليعود  نشاطها مجدداً يوم الخميس بشكل مؤقت ليكون مثيراً للغبار الكثيف في مناطق الجنوب”.

وأضاف، “وفيما يخص درجات الحرارة، فمن المتوقع ارتفاعها لتصل إلى نهاية الاربعينات في مناطق الجنوب، وبشكل أقل في باقي المناطق، ثم تعود بالانخفاض اعتباراً من الأربعاء؛ بسبب تقدم كتلة هوائية لطيفة تعمل على اعتدال الأجواء”.

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