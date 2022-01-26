طقس العراق : تأثر البلاد بتكلة هوائية باردة مع موجة أمطار وثلوج في بعض المدن

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر بعض مدن البلاد بموجة أمطار وثلوج، فضلا عن كتلة هوائية تعمل على خفض درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي متوقع أن يبدأ تأثيره اليوم وحتى صباح السبت، وتشير التوقعات إلى تركز فرص الأمطار على مدن الشمال، تبدأ الفعالية من مساء اليوم مع فرص أمطار تشمل معظم المناطق الشمالية (الموصل دهوك أربيل السليمانية وكركوك) ليصاحبها تساقط ثلوج فوق المرتفعات الجبلية، وربما تشمل المناطق المنخفضة بشكل خفيف، كذلك متوقع فرص أمطار فجر وصباح الخميس تشمل مناطق متفرقة من الأنبار وصلاح الدين وربما بعض مناطق العاصمة بغداد وديالى”، مبيناً ان “فرص أمطار خفيفة متوقعة في أقصى الجنوب (البصرة وميسان)، وتبدأ فجر وصباح الخميس على شكل زخات أمطار رعدية”.

واضاف ان “باقي مناطق البلاد غير المذكورة في أعلاه متوقع أن تشهد أجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب المتفرقة”.

وعن درجات الحرارة، قال الاسدي: إن “البلاد ستشهد مزيداً من الارتفاع في الحرارة مع أجواء دافئة متوقعة خلال اليوم، ومتوقع من الخميس والجمعة نزول كتلة هوائية باردة وموجة برد محدودة وليست شديدة تعمل على خفض الحرارة بفارق عدة درجات”.

وبشأن حركة الرياح، أوضح الأسدي، ان “الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ومتوقع من ساعات عصر ومساء اليوم تحول الرياح في الأنبار إلى غربية، ومن يوم الخميس متوقع تحول الرياح إلى شمالية غربية في معظم المناطق ومتوقع نشاط عالي للرياح الشمالية الغربية في الأنبار لتصل هباتها إلى 75 كم في الساعة مع فرصة لتشكل موجة غبار تنطلق من هناك وتتحرك باتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد خلال عصر ومساء الخميس لذلك وجب التنبيه”.