طقس العراق : انخفاض ملحوظ في معدلات الحرارة في مناطق الوسط والشمال

المستقلة/-تشير التنبؤات الجوية، إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الحرارة في مناطق الوسط والشمال.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “تحديثات خرائط الطقس تشير إلى انـخـفـاض مـتـوقـع في درجـات الـحـرارة اعـتـبـارا مـن يـوم غد الاثـنـيـن بـفـارق 6 درجـات مـئـويـة نـتـيـجـة لـنـزول كـتـلـة بـاردة مـصـدرها تـركـيـا”.

وأضاف أن “الانخفاض سيكون واضحا في مناطق الشمال والاجزاء الغربية وكذلك مدن وسط البلاد خصوصا خلال الليل حيث تميل فيها الاجواء للبرودة النسبية فجرا كما يشمل مدن الفرات الأوسط والجنوب بتأثير أقل”.

من جهته قال المتنبئ الجوي حسين الأسدي أن “درجات الحرارة تتقلص ابتداء من يوم غد الاثنين وما بعدها لتعود الاجواء خريفية في معظم المناطق عدا المحافظات الجنوبية”.

وحذر الراصد الجوي “من نزلات البرد بسبب التغييرات الجوية”.

ولفت الأسدي إلى ضرورة ضبط مكيفات الهواء على وضع النوم ليلا، وأوضح بالقول “يوجد في ريموت مكيف التبريد ميزة إسمها SLEEP أو Sleep Mode مصممة لراحة الناس وصحتهم بشكل أدق أثناء النوم، فبمجرد الضغط عليها بساعة تزيد درجة حرارة الغرفة درجة مئوية واحدة عن الحرارة المضبوطة قبل نومك وبعدها بساعة أخرى تزيد درجة أخرى وهكذا ‏مثلآ عند تثبيت المكيف على 22° وبعدها تضغط مرة وحدة على SLEEP وتخلد إلى النوم، بعد ساعة المكيف تلقائياً سيرفعها إلى 23° وبعد ساعة أخرى يرفعها إلى 24° وهكذا إلى أن تصل الحرارة الى 26° هذه الميزة تحقق أكبر قدر من الراحة أثناء نومك ونوم أطفالك بعيداً عن نزلات البرد وتوفر في تكاليف الكهرباء”.