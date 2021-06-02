طقس العراق : انخفاض على درجات الحرارة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر مناطق غرب وشمال البلاد بكتلة باردة تسبب تغيير في درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي محمد علي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن”كتلة هوائية مٌعتدلة الحرارة ستؤثر على منطقة الشمالية والغربية وصولاً إلى بغداد”.

وأضاف، “ستكون الأجواء خلال اليوم غد الخميس صيفية اعتيادية (حر مقبول) بدرجات صيفية معتادة”.

وأوضح أن درجات الحرارة ستكون على النحو الاتي:

المنطقة الشمالية [ °34 | °38 ] درجة مئوية

المنطقة الوسطى [ °38 | °45 ] درجة مئوية

المنطقة الجنوبية [ °42 | °48 ] درجة مئوية

المنطقة الغربية [ °33 | °39 ] درجة مئوية

 

وأشار إلى أنّ درجات الحرارة “ستكون مستقرة ومائلة للبرودة ليلا خاصة في القمم الجبلية وغرب الأنبار وتلامس منتصف الأربعينات في الفرات الوسط والجنوب”، مؤكدا “غياب تام لموجات الحر المُرهقة حتى أشعار آخر في الشمال والغربية وأجزاء من الوسط فقط”.

وعلى مستوى المناطق الجنوبية، توقع الراصد الجوي “ارتفاع درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل بحدود معقولة، لا تتجاوز الدرجات الخمسينية”، مع “وجود أخبار جوية سارة للمحافظات الجنوبية”، على حد تعبيره.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

التلفزيون الإيراني يعرض فيديو لحريق السفينة الحربية “خارك”

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض على درجات الحرارة

اخر الاخبار

المصادر المشعة تطمأن بسلامة مفاعلات العراق النووية

اخر الاخبار

ارتفاع كبير باسعار الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية .. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

اكتشاف جديد لانجاب طفل ذكر

اخبار مصر

براءة إختراع لشاب مصري تنهي معاناة الصم والبكم

اخبار فلسطين

صحيفة : فرص عودة التصعيد العسكري بغزة أكبر من التهدئة

اخبار فلسطين

صحيفة : فرص عودة التصعيد العسكري بغزة أكبر من التهدئة

اخر الاخبار

اعلامية شهيرة تلتقي بوالدها بعد 18 سنة بصدفة غريبة

اخر الاخبار

آخر مستجدات الوضع الصحي لحسن نصرالله

اخر الاخبار

إشحن هاتفك بدون كهرباء بطريقة مبتكرة

اخر الاخبار

حماس توضح بشأن الأسير مروان البرغوثي

اخبار السعودية

خبر وفاة “محمد عبده” يتصدر تويتر السعودية

اخر الاخبار

علماء يطورون أنفا كهربائيا يستشعر عينات الدم الخاصة بالخلايا السرطانية

اخر الاخبار

العثور على 1680 طفلا مفقودا ومختطفا في الصين

اخر الاخبار

حرب ثانية .. اسرائيل تهدد لبنان بـ 10 أضعاف القصف على غزّة

اخر الاخبار

اشعل الشارع الاردني .. استقالة النائب “أسامة العجارمة”