طقس العراق : انخفاض على درجات الحرارة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر مناطق غرب وشمال البلاد بكتلة باردة تسبب تغيير في درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي محمد علي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن”كتلة هوائية مٌعتدلة الحرارة ستؤثر على منطقة الشمالية والغربية وصولاً إلى بغداد”.

وأضاف، “ستكون الأجواء خلال اليوم غد الخميس صيفية اعتيادية (حر مقبول) بدرجات صيفية معتادة”.

وأوضح أن درجات الحرارة ستكون على النحو الاتي:

المنطقة الشمالية [ °34 | °38 ] درجة مئوية

المنطقة الوسطى [ °38 | °45 ] درجة مئوية

المنطقة الجنوبية [ °42 | °48 ] درجة مئوية

المنطقة الغربية [ °33 | °39 ] درجة مئوية

وأشار إلى أنّ درجات الحرارة “ستكون مستقرة ومائلة للبرودة ليلا خاصة في القمم الجبلية وغرب الأنبار وتلامس منتصف الأربعينات في الفرات الوسط والجنوب”، مؤكدا “غياب تام لموجات الحر المُرهقة حتى أشعار آخر في الشمال والغربية وأجزاء من الوسط فقط”.

وعلى مستوى المناطق الجنوبية، توقع الراصد الجوي “ارتفاع درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل بحدود معقولة، لا تتجاوز الدرجات الخمسينية”، مع “وجود أخبار جوية سارة للمحافظات الجنوبية”، على حد تعبيره.