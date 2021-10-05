طقس العراق : انخفاض درجات الحرارة الى أقل من 40 مئوية غداً

طقس العراق : انخفاض درجات الحرارة الى أقل من 40 مئوية غداً

المستقلة/-توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بغيوم متفرقة ودرجات حرارة ثلاثينية باغلب المحافظات.

وذكرت في بيان : ان طقس يوم غد الاربعاء سيكون بعموم المناطق صحوا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 16 مئوية والعظمى 33 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في نينوى وديالى 14 مئوية واعلاها في الناصرية 25 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 28 مئوية واعلاها في البصرة 39 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل .. طقسا وحركة رياح ودرجات الحرارة.