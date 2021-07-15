طقس العراق : استمرار درجات الحرارة على معدلاتها خلال الأيام القادمة

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، إلى ارتفاع معدلات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الراصد الجوي حسين الأسدي في توضيح تابعته المستقلة،اليوم الخميس، إن “درجات الحرارة تستمر على معدلاتها الحالية خلال الأيام القادمة”.

وأضاف، “ثمة توقعات بارتفاع الحرارة مجدداً الأسبوع القادم بسبب اشتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا لتسجل نهاية 40° درجة مئوية في معظم المناطق ومع سكون الرياح يزيد الشعور في الحرارة شمالاً وأجواء مرهقة ورطبة جنوباً لذلك يرجى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة”.

وبشان حركة الرياح، اشار الراصد الجوي إلى ” حصول تقلبات عصر ومساء اليوم في معظم المناطق خصوصاً الوسطى والجنوبية ولن تستقر على إتجاه معين الأيام القادمة وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم عدا مناطق جنوب شرق البلاد البصرة وميسان ربما تستمر حته نهاية الأسبوع القادم وتكون جنوبية شرقية على فترات ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية”.

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