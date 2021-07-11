طقس العراق : استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق البلاد خلال اليوم

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق البلاد خلال اليوم.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاحد , إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال اليوم خصوصاً مناطق الجنوب، وبشكل أقل في باقي المناطق، كما تشير لها خرائط درجات الحرارة”.

وأضاف، “والتوقعات تشير إلى استمرار الأجواء عما هي عليه خلال الأيام القادمة، عدا ارتفاع وانخفاض طفيف يكاد لا يذكر”.

وتابع، “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون متقلبة الاتجاه وجنوبية شرقية على بادية الجنوب والمنطقة الغربية وهذا التحول هو بشكل مؤقت”.