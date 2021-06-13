طقس العراق :ارتفاع في درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد

المستقلة/-توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الأحد ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة لتصل إلى قرابة 50 درجة مئوية في مناطق جنوبي العراق.

وأشار عطية في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى ارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الأحد وتبلغ ذروة الارتفاع نهار يوم الثلاثاء حيث تقترب من 50 مئوية في بعض مناطق جنوب البلاد وتعود لتنخفض اعتبارا من يوم الاربعاء والخميس.

ونوه إلى نشاط عالٍ للرياح نهار اليوم الاحد وخلال المساء، في جنوب ووسط البلاد مما ينتج عنه غبار مثار يكون كثيفا في بعض المناطق، مردفا بالقول إن: المتوقع أن تصل هبات الرياح في جنوب غرب البلاد الى 80 كم بالساعة.

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