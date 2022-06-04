المستقلة /- على كل امرأة تتخذ قراراً بالحمل إدراك ومعرفة جميع الأمور المتعلقة بالحمل، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على جسمها، بالإضافة إلى النظام الغذائي الصحي الخاص بها بوصفها حاملاً، والمكملات الغذائية التي تحتاج إليها خلال تلك الفترة، كما يجب عليها الإقلاع عن كل ما قد يؤذي الحمل والجنين. ويجب عليها -أيضاً- عند زيارة الطبيب أن تستفسر عن الأمور التي تخص صحتها وصحة الجنين، وسلوكيات أخرى كثيرة؛ حرصاً على تثبيت الحمل واستمراره بطرق طبيعية.

طرق طبيعية لتثبيت الحمل الحصول على قسط وافٍ من الراحة والنوم تناول 400 ميكروغرام على الأقل من حمض الفوليك يومياً؛ تجنباً لحدوث مشكلات في الدماغ والعمود الفقري لدى الجنين، كما أنه يحتوى على بعض الخصائص التي تساعد على تثبيت الجنين وحمايته من التشوُّهات الخلقية. ويوجد حمض الفوليك في أطعمة كثيرة مثل الخضروات الورقية والبرتقال والحبوب الكاملة، ويُفَضَّل أن تبدأ المرأة بتناول حمض الفوليك قبل الحمل. الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم لساعات كافية، وعدم بذل أي مجهود بدني، والابتعاد عن الضغط النفسي والعصبي؛ حيث يؤثر ذلك في صحة الجنين والحمل. مع الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المختلفة مثل الخضروات والفواكه والابتعاد عن تناول الدهون بكثرة؛ للابتعاد عن خطر الإصابة بالإجهاض. شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف شرب الكثير من السوائل..لتثبيت الحمل ومنع الجفاف تناول الأسماك؛ حيث إنها تحتوي على نسبة كبيرة من الـ«أوميجا 3» التي تعزز صحة الأم والجنين، مثل سمك السلمون، ونظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من الزنك، إضافة إلى تناول كمية كبيرة من السوائل الطبيعية مثل المياه والعصائر، لمنع الجفاف وتثبيت الحمل وتعزيز نمو الجنين والحفاظ عليه. الابتعاد عن التدخين خلال فترة الحمل، وتجنب التعرض للتوتر، والحفاظ على الشكل الآمن لبطن المرأة الحامل، مع التقليل من تناول الكافيين، وبذل المجهود لتجنب الإصابة بأنواع العدوى في أثناء الحمل، بما في ذلك الحصبة الألمانية، مع المحافظة على الوزن الصحي قبل الحمل؛ فالسمنة لها دور في زيادة خطر الإجهاض. شرب الكثير من الماء لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو المعاناة من الجفاف، والحرص على تناول غذاء صحي ومتوازن، يتضمن الفاكهة والخضروات بما لا يقل عن خمسة أجزاء يومياً، بالإضافة إلى البيض والحليب ومشتقاته، مع الحرص على تجنب أنواع الأطعمة الضارة بالجنين.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ممارسة الرياضة بمعدل 30 دقيقة يومياً لتثبيت الحمل التمارين الرياضية لها دور في تعزيز أسلوب الحياة الصحي؛ ما قد يساعد على تخفيف الشعور بعدم الراحة، مع الحرص على تجنب الرياضيات التي قد تزيد من خطر التعرض للإصابة أو السقوط، وممارسة الرياضة المناسبة مدة 30 دقيقة يومياً يثبت الحمل.

الانتباه إلى طبيعة العمل أمر مهم؛ فبعض السيدات تتطلب طبيعة عملهن التعرض للإشعاع وبخاصة الأشعة السينية، أو الرصاص، أو الزئبق، أو النحاس، وهذه المواد قد تكون ضارة بالطفل. في حين تُعتبر الوظائف المكتبية ذات ضرر أقل للطفل، وفي بعض الحالات إذا كانت المرأة عرضة للولادة المبكرة أو تعاني من عدة مشكلات؛ فإن ذلك يتطلب منها أخذ قسط من الراحة والتزام الفراش.

الحرص على استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من الأدوية، وبخاصة تلك التي تُصرف دون وصفة طبية، وذلك لأن بعض الأدوية قد تتسبب بعيوب خلقية، وبخاصة إذا تم تناولها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالفيتامينات، وعلى رأسها: عصير البرتقال والجزر، وعصير الفراولة، بالإضافة إلى الحليب كامل الدسم. يُذكر أن العصائر والمشروبات الخضراء غنية بحمض الفوليك؛ فجربي السبانخ، والكرنب، وزيت الزيتون البكر، والحمص، وأسماك السلمون والسردين.