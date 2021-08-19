طاقم تحكيم صيني لقيادة مباراة منتخب العراقي أمام إيران في التصفيات الآسيوية

المستقلة/- أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الثانية للتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ إيران في ثاني مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى في السابع من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقامُ في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيقودُ مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب إيران طاقمُ تحكيم صيني بقيادة ما نينغ (حكم ساحة)، وشي شيانغ (حكماً مساعداً أول) وكاو يي(حكماً مساعداً ثانياً)، وزانغ لي (حكماً رابعاً)، والأردني عوني عبد الكريم سعيد حسونة (مقيّماً للحكام) ومواطنه طلال السويلمين (مشرفاً للمباراة).