ضبط 31 صاروخاً لداعش من المسماة بـ”صواريخ جهنم” بالانبار

المستقلة /…أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن ضبط 31 صاروخاً لتنظيم داعش من المسماة بـ”صواريخ جهنم”، مشيرة الى انها كانت مخبأة في منطقة الحامضية شرقي محافظة الانبار، لتنفيذ عمليات “إرهابية”.

وقالت المديرية في بيان لها وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاحد إن “العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، والفوج الثالث من لواء المشاة 39”.

وبينت أنه “تم تدمير الصواريخ موقعيا، دون أي أضرار جانبية”.

وأعلنت المديرية عن مداهمة وتدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش في جزيرة راوه غربي محافظة الانبار، كانت تستخدم كمحطة استراحة للعناصر القادمين من سوريا إلى العراق.

وقالت المديرية إن “المضافات التي تم تدميرها كانت عبارة عن بيوت طينية، وكان التنظيم يستخدمها لاستراحة عناصره القادمين عبر الحدود، فضلا عن استخدامها كمخازن للمواد اللوجستية لدعم الإرهابيين”.

وأكدت أنه “تم تدمير المضافات بصورة كاملة من قبل مفارز هندسة الفرقة السابعة التابعة لقوات الجيش العراقي”.

وأشارت المديرية إلى أن “العملية نفذت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، وشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة، وقوة من الفوج الثالث، لواء المشاة الثامن”.( النهاية)