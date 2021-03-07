ضبط 31 صاروخاً لداعش من المسماة بـ”صواريخ جهنم” بالانبار

المستقلة /…أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن ضبط 31 صاروخاً لتنظيم داعش من المسماة بـ”صواريخ جهنم”، مشيرة الى انها كانت مخبأة في منطقة الحامضية شرقي محافظة الانبار، لتنفيذ عمليات “إرهابية”.

وقالت المديرية في بيان لها وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاحد  إن “العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، والفوج الثالث من لواء المشاة 39”.

وبينت أنه “تم تدمير الصواريخ موقعيا، دون أي أضرار جانبية”.

وأعلنت المديرية عن مداهمة وتدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش في جزيرة راوه غربي محافظة الانبار، كانت تستخدم كمحطة استراحة للعناصر القادمين من سوريا إلى العراق.

وقالت المديرية إن “المضافات التي تم تدميرها كانت عبارة عن بيوت طينية، وكان التنظيم يستخدمها لاستراحة عناصره القادمين عبر الحدود،  فضلا عن استخدامها كمخازن للمواد اللوجستية لدعم الإرهابيين”.

وأكدت أنه “تم تدمير المضافات بصورة كاملة من قبل مفارز هندسة الفرقة السابعة التابعة لقوات الجيش العراقي”.

وأشارت المديرية إلى أن “العملية نفذت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، وشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة، وقوة من الفوج الثالث، لواء المشاة الثامن”.( النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

السد يتوج بطلا للدوري القطري

اخبار العراق

الأمم المتحدة تطلق “سلسلة حوار الأديان” في العراق

اخر الاخبار

فيديو.. طارق العلي يسخر من ظاهرة شرب القهوة بـ”رضاعات الأطفال”

اخر الاخبار

طهران تعلن موافقة واشنطن الإفراج عن أرصدتها في ثلاث دول بينها العراق

اخبار العراق

المرور تدعو الى الالتزام بمقررات الصحة والسلامة وتتوعد المخالفين

اخر الاخبار

المركزي السعودي يمدد برنامج التمويل المضمون لمدة عام

اخبار السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على عدة مواقع في السعودية بينها شركة أرامكو

اخبار السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على عدة مواقع في السعودية بينها شركة أرامكو

اخر الاخبار

البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات الأحد

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تبحث مع وزيرة التنمية العمانية اوضاع العراقيين في السلطنة

اخبار العراق

الكعبي يتهم بعض الجهات بأنها تدفع باتجاه عدم استقرار سنجار

اخبار العراق

النزاهـة تضبط مسؤولين سابقيـن ببلـديـة العـمارة بتهمة التلاعب بقوائم توزيع ألاراضي

اخبار العراق

ضبط 31 صاروخاً لداعش من المسماة بـ”صواريخ جهنم” بالانبار

رياضية

يونايتد يحسم ديربي مانشستر أمام السيتي

اخر الاخبار

فيديو.. مدحت صالح يطرح “وردي” من ألبومه الجديد

اخر الاخبار

 ملكة جمال المحجبات في اول تجربة إعلامية مع قناة اقرأ

اخر الاخبار

فيديو.. مذيعة أردنية تبكى على الهواء لوفاة “عبود العمري”