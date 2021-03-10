ضبط منصات إطلاق صواريخ وعبوات في الأنبار

المستقلة /- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، عن ضبط منصات إطلاق صواريخ وعبوات في حديثة بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان ، أنه “بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق ومشاركة قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، واستخبارات لواء مغاوير القيادة والفوج الاول تم ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ”.

وأضاف البيان، أن “الجهد الهندسي فكك عبوتين ناسفتين، بالإضافة إلى مقذوف حربي في منطقة أبو دلاية في الصحراء الغربية، التابعة لقضاء حديثة بالأنبار”.

وأشار البيان إلى أن “المواد تم تدميرها من قبل الجهد الهندسي للقيادة والمرافق للقوة المنفذة”.