ضبط اكثر من نصف مليون علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية ببغداد

المستقلة /… اعلن جهاز الامن الوطني ضبط اكثر من نصف مليون علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في منطقة الحارثية ببغداد.

قال الجهاز في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “إمتثالاً لتوجيهات رئيس جهاز الامن الوطني بمتابعة اسعار المستلزمات الصحية، وبعد ورودِ عدة شكاوى عبر الخط الساخن المجاني الخاص بالجهاز (131) عن بعض الصيدليات والمذاخر شرعت مفارز جهاز الامن الوطني بالتعاون مع دائرة صحة الكرخ والقوة الماسكة للارض بحملةِ تفتيشٍ واسعة في منطقة الحارثية ب‍بغداد ادت الى ضبط اكثر من 550 الف علبة دوائية مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية في احد المذاخر والقت القبض على صاحبها”.

واضاف انه تم “تدوين اقواله اصوليا واحالته الى القضاء حسب قانون وزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه”. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

اخر الاخبار

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق من هجوم بالرصاص على موكبه غربى طرابلس 

اخبار مصر

مصر.. وقف تامر أمين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

اخر الاخبار

فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الاخبار

بارزاني : العلاقات السياسية بالعراق لم تعد بالمستوى ويجب ان نشارك السنة

اخر الاخبار

 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخبار العراق

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

اخر الاخبار

رد عاجل من الصومال على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف

اخر الاخبار

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام .. وهذا الشرط الوحيد للعودة

اخبار السعودية

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

اخبار السعودية

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

اخر الاخبار

كشف سر المرأة الرومانية المدفونة تحت سوق في لندن

اخر الاخبار

الكويت… توقعات باتخاذ قرار لمنع التجمعات بدلا من الحظر تفاديا للخسائر

اخر الاخبار

بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن