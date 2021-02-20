ضبط اكثر من نصف مليون علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية ببغداد

المستقلة /… اعلن جهاز الامن الوطني ضبط اكثر من نصف مليون علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في منطقة الحارثية ببغداد.

قال الجهاز في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “إمتثالاً لتوجيهات رئيس جهاز الامن الوطني بمتابعة اسعار المستلزمات الصحية، وبعد ورودِ عدة شكاوى عبر الخط الساخن المجاني الخاص بالجهاز (131) عن بعض الصيدليات والمذاخر شرعت مفارز جهاز الامن الوطني بالتعاون مع دائرة صحة الكرخ والقوة الماسكة للارض بحملةِ تفتيشٍ واسعة في منطقة الحارثية ب‍بغداد ادت الى ضبط اكثر من 550 الف علبة دوائية مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية في احد المذاخر والقت القبض على صاحبها”.

واضاف انه تم “تدوين اقواله اصوليا واحالته الى القضاء حسب قانون وزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه”. (النهاية)