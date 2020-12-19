صور.. ممثل تونسي يثير ضجة بعد ظهوره بملابس نسائية فى مهرجان قرطاج

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر إسم الممثل التونسي” أحمد الطابع”، مؤشرات البحث العالمي جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب ارتدائه ملابس نسائية ، و برقع ذهبي على وجهه، كما حمل بيده حقيبة نسائية صغيرة، خلال حفل افتتاح مهرجان قرطاج السينمائي، ما أثار جدلًا موسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض الطابع، لانتقادات لاذعة من قبل إعلاميون ونشطاء تونسيين، مشددين على أن مظهره لا يليق بالمهرجان ، وجاءت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:”نخاف نقول ربي يهديه يمشي يتحجب،اللهم لاتجعلنا أضحوكة بسبب هذه الإطلالة، من يأيتني به حيا أو ميتا، هذه ليست تونس،اللهم ارزقنا هروباً من هذا البلد”.

وكرّم مهرجان قرطاج السينمائي في حفل افتتاحه أمس الجمعة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا، عددًا من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة التونسية نعمة، التي غادرت دنيانا يوم 18 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 86 عامًا، ونعاها كافة أطياف الشعب التونسي والحكومة التونسية ومشاهير الفن، باعتبارها من رموز الفن التونسي، وتقديمها مايقرب من 360 أغنية، وقدمت الفنانة التونسية ليلى حجيج خلال حفل الافتتاح عدد من أغنيات نعمة”.

وحظي الفنان المصري عبدالعزيز مخيون، بتكريم مهرجان قرطاج السينمائي، تقديرًا لمشواره الفني على مدار السنوات الماضية، بخلاف تكريم عدد من المخرجين منهم سلمى بكار، وجبريل ديوب، وميد هوندو، وعبداللطيف بن عمار.

وتعرض الدورة الجديدة أكثر من 120 فيلمًا في 16 قاعة إلى جانب السجون وسينما السيارات بمأوى مدينة الثقافة لكن إدارة المهرجان قررت إلغاء التنافس على جائزة التانيت الذهبي واكتفت بتقديم جوائز لدعم الأفلام الجديدة في طور التصوير والإعداد.