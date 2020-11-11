صور.. كيف تفاعل المجتمع التونسي مع عائشة عطية بعد إعلان حملها بدون زواج ؟

المستقلة / منى شعلان/ تصدرت الممثلة التونسية عائشة عطية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى المجتمع التونسي والعربي ، خلال الساعات الماضية ، بعد إعلانها عن حملها فى الشهر الرابع دون زواج ، بعد ما تخلي عنها حبيبها ، مؤكدة أنها أخطأت وتريد أن يرحمها المجتمع هى وابنتها التى أطلقت عليها اسم مايا.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء تونس مع رواية عائشة عطية ، وتلقت دعما كبيرا نحوها هى وابنتها ، ونشرت عائشة بعض رسائل الدعم التى تلقتها عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، موجه رسالة شكر لهؤلاء قائلة:” شكرا لكل الناس التى فهمت عمق رسالتي، وخاصة العدد الكبير من الناس اللى ساندوني وشجعوني.. شكرا لكم.



ولم تفصح عائشة عطية ، حتى الآن عن هوية والد طفلتها ، ولكنها كشفت قبل عدة أشهر أنها تعيش قصة حب مع سفيان غزلاني، عارض أزياء ويقيم خارج تونس ، فهم وقتها متابعوها ان الأمر يتجه بينهما للارتباط الرسمي، حسب الصور والفيديوهات التي نشرها الطرفان على انستغرام ، ولكن لم تعلن بعد ذلك أى شئ يخص هذا الأمر.

ونشرت عائشة ، صورة لها توضح حملها وعلقت قائلة: “اليوم أنا قررت أن أعلن على الحمل متاعى، خارج نطاق الزواج، أنا فى الشهر الرابع، حكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وان شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى، أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى، محبنيش ومنعرش بش يستعرف ببنتى والا لا”.

وتابعت : “بالقانون أكيد بش إكون بوها، أما قدام الناس وقدام عائلتى فى مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمنى ولا بش يرحم بنتى، وأنا قادرة اليوم نعيشها، وكان جيت منجمش، نرماها فىSOS ڤمرت”، مضيفة: “اللى عملته أنا غالط، أما متحكموش عليا، والا على طفلة اغتصبوها والا على صغير جا فى “الحرام”، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر”.



وأضافت: “بنتى بش نسماها “مايا”، منعرش شنوا مصيرها، أما انت كمرا خلى مصيرك خير منى حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلى أنا نعيش فيه كل يوم ومخبيته”.



عائشة عطية، ممثلة ومغنية تونسية، ولدت يوم 8 فبراير عام 1991، درست فى المعهد العالى للدراسات التجارية بقرطاج فى تونس.

بدأت مشوارها الفنى كمغنية، وكان أشهر أدوارها شخصية “نجلاء عامرى” فى المسلسل التلفزيونى التونسى “ناعورة الهواء” بجزئيه الأول والثانى.

كما شاركت عائشة، فى المسرحية التونسية “زنقة النساء” وسيت كوم “سكول، صحبة غير درجين، مروب بين”، ومسلسلات نجوم الليل، وردة وكتاب، كما شاركت فى الفيلم القصير “أنا عائشة” والفيلم المصرى “بسلامتو” والفيلم الجزائرى “العربى بن مهيدى”.