صور.. “تستاهلي الجلد” رانيا يوسف تفتح النار على مهاجميها

المستقلة/ منى شعلان/ وثقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جانب من التعليقات المسيئة لها التى تلقتها خلال الساعات القليلة الماضية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نعيها المخرج الراحل حاتم على، والتهنئة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، جانب من تعليقات المتنمرين،وعلقت قائلة:”دي عينة بسيطة جدا من اللي بشوفه يوميًا عالسوشيال ميديا، للأسف ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة، يعني خبر موت، يتمنوا فيه الموت لشخص آخر”.

وتابعت: “وخبر عن قضية تحرش يعللون بأن السبب الملابس، وخبر تهنئة بالعيد يتهموني إني عدوة الدين، أمثال هؤلاء موجودين حولنا في كل مكان، ولكنهم مثل الفئران، يستديروا وراء شاشات الموبايل والكمبيوتر، ويسبون ويشعروا أن من حقهم السب والشتيمة والحقد الذي يملأ قلوبهم تجاه أي شخص مهما كان”.

يشار إلى أن رانيا يوسف ، يعرض لها عبر منصة “شاهد” الجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح” بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول “فرح” جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها ، مما جعل فارق السن بينهما صغيرا.