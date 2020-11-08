صور.. المطرب العراقي “همام إبراهيم” يشعل حفل مهرجان الموسيقى العربية

المستقلة/ منى شعلان/ أحيا المطرب العراقي همام إبراهيم حفلا غنائيا في الليلة الثامنة ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقدّم إبراهيم ، عددًا كبيرًا من الأغانى التراثية القديمة للعندليب عبد الحليم حافظ ، وقدم أيضاً أغانى للمطرب الكبير كاظم الساهر ، منها “حافية القدمين، موعود، زيديني عشقا، إنساني، جرحونا برمش العيش، زيديني عشقا، ليتهم، كثر الحديث”، واختتم الحفل بأغنية “أحلف بسماها” وسط حضور جماهيري كبير.

ووجه همام الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، نظرا للاهتمام الكبير بإقامة مهرجان الموسيقى العربية

وكانت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد افتتحت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 1 نوفمبر والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة “النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية” وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظاً على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يميناً ويساراً وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة ، لعل أبرزهم :” صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح “.