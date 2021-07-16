صورة ميسي تحقق رقما قياسيا

المستقلة/- رفع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني كأس “كوبا أمريكا” لكرة القدم بعد تغلب منتخب بلاده على غريمه البرازيلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وبعد انتهاء احتفالات ميسي ورفاقه بتتويج “التانجو” بلقبه الأول في بطولة “كوبا أمريكا” منذ 28 عاما والـ15 في تاريخه، نشر ميسي صورة يظهر فيها معانقا الكأس الدولية الأولى التي يتوج بها مع منتخب بلاده عبر حسابه في “إنستجرام” الذي يتابعه أكثر من 232 مليون شخص حول العالم.

وأرفق ميسي الصورة بالقول:”يا له من جنون جميل!!! هذا عجيب.. الحمد لله!!! نحن أبطال!!!”.

وبعد مرور 5 أيام على نشر ميسي للصورة وصل عدد المعجبين فيها إلى أكثر من 19.7 مليون إعجاب، وهو رقم قياسي بعدد الإعجابات بمنشور رياضي في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ليتابع النجم الأرجنتيني تحطيمه للأرقام القياسية حتى خارج المستطيل الأخضر.

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