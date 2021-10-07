صلاح الدين : إلقاء القبض على 11 متهما بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم

المستقلة /-أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، عن إلقاء القبض على (١١) متهما بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم وفق المادة ٤ ارهاب في أنحاء المحافظة واودعتهم في التوقيف.

وذكرت المديرية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، ان “مديرية شؤون افواج الطوارئ تمكنت من تنفيذ واجب (١٨) كمينا ضمن قاطع المسؤولية لتأمين حماية ابراج نقل الطاقه الكهربائية”.

واضاف البيان انه “تم حجز وفرض غرامات من قبل مديرية مرور صلاح الدين بالتعاون مع مديرية شرطة صلاح الدين، حيث حجزت ١٦عجلة وفرضت غرامات على ٢٣٢ عجلة لمخالفتها الاوامر والتعليمات المرورية”.

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