صعود مؤشرات بورصتي قطر والبحرين خلال الأسبوع الماضي

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المستقلة/أمل نبيل/ أنهت مؤشرات السوق البحرينية والقطرية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي
وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.08 ٪، ليغلق  عند مستوى 1467.81 نقطة.
وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 22.83 ٪ إلى 23.45 مليون سهم، مُقابل 19.09 مليون سهم، كما صعدت قيمة التداولات بنسبة 23.9 ٪ إلى 4.04 مليون دينار بحريني، مُقابل 3.26 مليون دينار بحريني.
وصعد المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.81% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي، وصولا الى مستوى  10290
 وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات اليوم 591.490 مليار ريال، بارتفاع 2.14% عن مستواها الأسبوع الماضي البالغ 579.111 مليار ريال
وبلغت أحجام التداول الأسبوع الماضب 1.04 مليار سهم، مقابل مستواها الأسبوع قبل الماضي البالغ 982.14 مليون سهم، بزيادة 5.91%.

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