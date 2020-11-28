صعود مؤشرات بورصتي قطر والبحرين خلال الأسبوع الماضي

المستقلة/أمل نبيل/ أنهت مؤشرات السوق البحرينية والقطرية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.08 ٪، ليغلق عند مستوى 1467.81 نقطة.

وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 22.83 ٪ إلى 23.45 مليون سهم، مُقابل 19.09 مليون سهم، كما صعدت قيمة التداولات بنسبة 23.9 ٪ إلى 4.04 مليون دينار بحريني، مُقابل 3.26 مليون دينار بحريني.

وصعد المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.81% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي، وصولا الى مستوى 10290

وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات اليوم 591.490 مليار ريال، بارتفاع 2.14% عن مستواها الأسبوع الماضي البالغ 579.111 مليار ريال

وبلغت أحجام التداول الأسبوع الماضب 1.04 مليار سهم، مقابل مستواها الأسبوع قبل الماضي البالغ 982.14 مليون سهم، بزيادة 5.91%.