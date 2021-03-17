صعود مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الأربعاء

المستقلة/-صعدت مؤشرات البورصة العراقية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء.، وارتفع مؤشر بورصة العراق بنسبة 2.47% ليصل إلى مستوى 597.69 نقطة.

وبلغ إجمالي كمية التداول خلال تعاملات اليوم 3 مليار سهم بقيمة 3.6 مليار جنيه ، عبر تنفيذ 716 صفقة منفذة

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 39 شركة، ارتفع منها 24 شركة ، وانخفضت 6 شركات، بينما استقرت أسعار 9 شركات دون تغيير .

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 303 مليون سهم بقيمة بلغت 231 مليون دينار، من خلال تنفيذ 38 صفقة على أسهم 5 شركات .

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 108 مليون سهم بقيمة بلغت 93 مليون دينار من خلال تنفيذ 20 صفقة على أسهم 5 شركات.

في حين بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 274 مليون سهم بقيمة بلغت 161 مليون دينار من خلال تنفيذ 47 صفقة على أسهم 6 شركات

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