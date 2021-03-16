صعود أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين

المستقلة/-ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية واستقرار سعر الدولار.

وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة غداً الأربعاء، مع توقعات الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.2 بالمائة إلى 1733.12 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1734.11 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 91.87.