صديق صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

المستقلة/- أثار ديان لوفرين، مدافع ليفربول السابق، الشكوك حول مستقبل محمد صلاح، نجم الريدز.

وزعمت العديد من التقارير أن صلاح يفكر في مغادرة ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال لوفرين، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “مستقبل صلاح؟ لا يمكنني التحدث باسمه عن خططه، لكنني أعتقد أن مو مشابه لي”.

وأضاف اللاعب الذي اشتهر بعلاقته القوية مع النجم المصري: “إذا قرر صلاح التركيز على شيء ما فإنه سينجح، وأظهر ذلك بالفعل من خلال تسجيل الأهداف”.

وتابع: “لكن لا أحد يعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث في كرة القدم”.

وواصل: “أتمنى لصلاح كل التوفيق، وآمل أن يفوز بألقاب عديدة مع ليفربول، لكن كرة القدم متغيرة للغاية، لذلك دعونا نرى ما سيحدث”.

وأردف: “سنكون على اتصال دائمًا، لأن صلاح أكثر من مجرد صديق، يعلم أنه يمكنه الاتصال بي في الوقت الذي يريده والتحدث عن كل شيء”.

واختتم: “حتى لو لم يلعب الفريق بشكل جيد، فإن صلاح قادر على إظهار قدراته الشخصية”.

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