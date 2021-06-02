صحيفة : فرص عودة التصعيد العسكري بغزة أكبر من التهدئة

المستقلة /- رجحت صحيفة (معاريف) العودة إلى التصعيد في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الأخيرة.

وقالت الصحيفة: “بين التهدئة والتصعيد، في المؤسسة الأمنية يرون فرصة أكبر للخيار الثاني، هذا في حالة التزام إسرائيل بالأسس التي أعلنتها بعد العملية العسكرية”.

وأكدت الصحيفة أنه الأسس هي: إعادة إعمار قطاع غزة، ولكن فقط بعد عودة جنود الاحتلال الأسرى لدى حماس، وقرار خفض نشاط المعابر.

وأيضًا من ضمن الأسس، آلية تحويل أموال المساعدات لغزة ستكون فقط عبر السلطة الفلسطينية، وليس لحركة حماس أي علاقة، فيما أشارت إلى أن إسرائيل تهدد بتصعيد الرد العسكري على أي حدث قادم من قطاع غزة.