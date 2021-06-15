صحة كردستان تعيد النظر في الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

المستقلة /- قررت وزارة الصحة في اقليم كوردستان،اعادة النظر في الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا فيما يخص دخول المسافرين الى الاقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة اسو حويزي في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الثلاثاء، إن من أجرى فحصاً مختبرياً للفيروس قبل 48 ساعة، ويمتلك مستسمكاً موثوقاً به لايخضع للفحص مرة اخرى عند دخوله الاقليم.

وأضافت أن من تلقى جرعتين من اللقاح، ولديه شهادة تثبت ذلك فأنه أيضاً لايخضع مرة اخرى للفحص عند دخوله الاقليم في المعابر الحدودية او المطارات.

واتخذت السلطات الصحية في الاقليم، خلال الاشهر الماضية، اجراءات وقائية مشددة بحق المسافرين القادمين إلى كوردستان عبر مطاريّ أربيل والسليمانية أو المنافذ الحدودية البرية لمنع تفشي الفيروس، تقضي بإجراء فحص فيروس كورونا مقابل 30 دولاراً اجرة الفحص .