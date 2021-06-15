صحة كردستان تعيد النظر في الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

المستقلة /- قررت وزارة الصحة في اقليم كوردستان،اعادة النظر في الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا فيما يخص دخول المسافرين الى الاقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة اسو حويزي في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الثلاثاء، إن من أجرى فحصاً مختبرياً للفيروس قبل 48 ساعة، ويمتلك مستسمكاً موثوقاً به لايخضع للفحص مرة اخرى عند دخوله الاقليم.

وأضافت أن من تلقى جرعتين من اللقاح، ولديه شهادة تثبت ذلك فأنه أيضاً لايخضع مرة اخرى للفحص عند دخوله الاقليم في المعابر الحدودية او المطارات.

واتخذت السلطات الصحية في الاقليم، خلال الاشهر الماضية، اجراءات وقائية مشددة بحق المسافرين القادمين إلى كوردستان عبر مطاريّ أربيل والسليمانية أو المنافذ الحدودية البرية لمنع تفشي الفيروس، تقضي بإجراء فحص فيروس كورونا مقابل 30 دولاراً اجرة الفحص .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

طقس العراق : تراجع نسبي في نشاط الرياح المثير للغبار الخفيف

اخبار العراق

الحامدي : قرارات الحكومة زادت نسبة الفقر واغرقت البلد بالديون الداخلية والخارجية

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب تعافي الطلب وانفتاح اقتصاديات اوروبا وامريكا والصين

اخبار العراق

وزارة الزراعة تحذر من تعرّض البلاد إلى عواصف ترابية طوال أشهر الصيف

اخبار العراق

وزارة الاعمار تصادق على تصاميم 13 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات

اخبار العراق

تنفيذ خطة وطنية لنشر لقاحات كوفيد ـ 19ومتابعة اليات عمل المنافذ التلقيحية

اخبار العراق

العمل تضع خطة لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية

اخبار العراق

العمل تضع خطة لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية

اخر الاخبار

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى يوم غضب

اخر الاخبار

مهم لجميع الأردنيين والمقيمين.. إجراءات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

اخر الاخبار

مدير أوقاف القدس: سندافع عن الأقصى بكل قوتنا

اخبار العراق

التخطيط تعلن عن الموعد مرتقب لإجراء التعداد العام للسكان

اخر الاخبار

لجنة التربية توضح جدل احتساب علامات نصف السنة الأولى

اخر الاخبار

خبير سياسي : الانتخابات بموعدها… واتهامات بين القوى السياسية بتأجيلها

اخر الاخبار

فيديو.. السبب الحقيقي وراء وقف برنامج ريهام سعيد “صبايا الخير”

اخر الاخبار

شاهد.. ممثل أمريكي يتحدث بالعامية المصرية يبهر السوشيال ميديا

رياضية

الأرجنتين تسقط في فخ التعادل مع تشيلي بكوبا أمريكا