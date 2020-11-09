صادرات مصر تتراجع 2.5 ٪ خلال 9 أشهر

المستقلة/ أمل نبيل/ تراجعت صادرات مصر غير البترولية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 2.5 ٪، الى 18.76 مليار دولار ، مقابل 19.23 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 .

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري، تراجعت الصادرات من القطن الخام والمواد الخام حيث بلغت 1.87 مليار دولار خلال (يناير- سبتمبر) مقابل 1.98 مليار دولار عام 2019.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الصادرات إليها السعودية حيث بلغت 1.17 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 1.29 مليار دولار عام 2019، تليها أمريكا حيث بلغت 1.11 مليار دولار مقـابل 1.63 مليار دولار عام 2019، وتليها ايطاليا حيث بلغت 886 مليون دولار مقابل 999 ملـيون دولار عام 2019. (النهاية)