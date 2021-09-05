صادرات العراق النفطية لامريكا تجاوزت 4 ملايين برميل خلال شهر آب 2021

المستقلة /-أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة الامريكية تجاوزت 4 ملايين برميل خلال شهر آب من العام 2021.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت تابعته المستقلة اليوم الاحد، ان “العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال الشهر الماضي 4 ملايين و30 ألف برميل وبمعدل 130 ألف برميل يوميا” منخفضة عن شهر تموز الذي بلغت الصادرات النفطية فيه إلى أمريكا 6 ملايين و882 الف برميل وبمعدل 222 الف برميل يوميا”.

واضاف ان “العراق صدر النفط الخام لامريكا خلال الأسبوع الأول من شهر اب بمعدل 120 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 150 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 77 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث “، مشيرا الى ان “الاسبوع الرابع بلغت هذه الصادرات بمعدل 174 الف برميل يوميا “.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي ان “العراق جاء بالمرتبة الثامنة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وروسيا وكولومبيا والاكوادور والبرازيل، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر حزيران 10 ملايين و44 الف برميل يوميا”، مبينة ان “كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

حكومة العراقية : إطلاق بوابة ’أور’ الإلكترونية للخدمات الحكومية

اخبار العراق

صادرات العراق النفطية لامريكا تجاوزت 4 ملايين برميل خلال شهر آب 2021

اخر الاخبار

قاضي امريكي ينظر بدعوى قضائية جماعية تستهدف متجر تطبيقات أبل

اخبار العراق

قريبا.. انعقاد لقاء بين العراق وتركيا لمناقشة ملف المياه

اخبار العراق

العدل : انعقاد مؤتمر “استرداد الأموال المنهوبة” منتصف ايلول الحالي

اخر الاخبار

تعرف على اهم أعراض الذبحه الصدرية

اخر الاخبار

الصيام المتقطع افضل البرامج لانقاص الوزن

اخر الاخبار

الصيام المتقطع افضل البرامج لانقاص الوزن

اخبار العراق

رئيس البرلمان الأردني يصل إلى أربيل قادما من مدينة بغداد

اخر الاخبار

تصفيات اوروبا لنهائيات كأس العالم 2022.. ايطاليا ضيفا على نظيره السويسري

اخبار العراق

لجنة عليا لمتابعة ملف ترشيح بغداد عاصمة الكتاب للعام 2023

اخبار العراق

قمة بغداد تعكس الرغبة الدولية في الاستقرار واعلاء المصالح المشتركة

اخبار العراق

الاستثمار النيابية تدعو الحكومة الى تسهيل أمور المستثمرين وايجاد نظام مصرفي حديث

اخر الاخبار

اكتشاف طبي مذهل.. تطور جسم الإنسان لم ينته

اخر الاخبار

تقرير : اكثر من 4 مليون وفاة بسبب كورونا فيما تجاوز عدد الاصابات 220 مليون

اخبار العراق

استهداف منزل صحفي بقنبلة صوتية في ديالى

اخر الاخبار

“كتاب عندما يتوقف الوقت” آلام المرأة بقلم رجل