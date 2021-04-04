شكرى: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة..وأمامنا فرصة

المستقلة/-أحمد عبدالله/يشارك سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الاجتماعات التي تعقد في كينشاسا خلال يومي الأحد والاثنين ٤ و٥ إبريل ٢٠٢١ بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي للتباحث حول إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتوقفة منذ عدة أشهر، وذلك بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث المتشاركة في النيل الأزرق ويحفظ حقوق مصر ويؤمنها من مخاطر وأضرار هذا السد الضحم.

وقد أكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أن مصر تفاوضت على مدار عشر سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب، وشدد على ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات تتسم بالفاعلية والجدية ويحضرها شركائنا الدوليين لضمان نجاحها، حيث تعتبر هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل.
كما أعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على إنجاح هذه المفاوضات والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التي عرقلت جولات المفاوضات السابقة، مؤكداً على أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل للاتفاق المنشود الذي سيفتح آفاق رحبة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وشعوبها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اعتقال 12 مطلوبا للقضاء في كربلاء نصفهم من متعاطي الحبوب المخدرة

اخر الاخبار

فيديو.. “صراع جمال سليمان واغتصاب سهر الصايغ” فى برومو “الطاووس”

اخبار العراق

عالية نصيف تتهم جهات بمحاولة تمرير عقد في البصرة بأربع أضعاف التكلفة الحقيقية

اخر الاخبار

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة صادمة بشأن المسلسل المصري “الملك أحمس”

اخر الاخبار

قراءة في محاولة ” الإنقلاب الفاشلة” في الأردن..!!

اخبار مصر

الرئيس السيسى يؤكد للملك عبدالله دعم مصر التام لاستقرار الأردن

اخر الاخبار

شكرى: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة..وأمامنا فرصة

اخر الاخبار

شكرى: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة..وأمامنا فرصة

اخر الاخبار

فيديو.. ياسمين صبري في مسلسل أردني مع عمر زوربا وناديا الزعبي

اخر الاخبار

فيديو.. “سامحيني” كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي على الهواء

رياضية

كل ما تريد معرفته عن مباراة القوة الجوية مع الوحدة

رياضية

الوحدات يتوج بطلا للسوبر الأردني على حساب الجزيرة

رياضية

اتحاد الكرة العراقي يستقر على النظام الأساسي وقانون الانتخابات

اخر الاخبار

رد فعل الملك عبد الله بعد اطلاعه على “تحركات الأمير حمزة”

اخر الاخبار

بعد نقل المومياوات الملكية.. تعرف على محتويات متحف الحضارة المصرية

اخر الاخبار

بعد تلقيه تهديدات بالقتل.. نزار الفارس يوجه رسالة إلى الكاظمي

اخر الاخبار

فيديو.. من هى حفيدة حتشبسوت التي خطفت أنظار العالم في ليلة نقل المومياوات؟