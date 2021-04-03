شاهد.. موكب المومياوات الملكية.. يسرا بالزي الفرعوني: القدماء المصريين عظماء

المستقلة/- منى شعلان/ افتتحت الفنانة المصرية يسرا حفل نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير لمتحف الحضارة الجديد بمنطقة الفسطاط.

وظهرت يسرا أثناء العرض الفني، مرتدية فستانًا فرعونيًا أبيض اللون، مع تاج ملكي، وذلك على هامش الأداء الموسيسقي للأوركسترا.

وقالت يسرا فى كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي : “عظماء.. معجزة القدماء المصريين إنهم عظماء حتى بمعايير بتاعت النهارده.. بكل التطور اللي حققناه بالعلوم والفنون ولسه الحضارة المصرية القديمة قادرة على ابهارنا بكل غموضها وأسرارها اللي كل يوم بنكتشف فيها سر منها جديد”.

وتابعت: “لحد النهارده لسه اكتشفتها بتسمع في الدنيا كلها.. لسه لما بنسافر لأي مكان ونقول إننا مصريين عيون الناس بتلمع ويقولوا بكل حماس مصر أرض السحر أرض الجمال أرض التاريخ.. كل شعوب الأرض لما بتدور على جذور الحضارة بتيجي عندنا هنا في مصر أم الدنيا”.

وتصدر موكب المومياوات الملكية موقع التواصل الأجتماعي تويتر فى مصر، وذلك بعد دقائق من افتتاح الرئيس السيسي، للمتحف القومي للحضارة المصرية بالتحرير، وأجرى جولة بقاعات المتحف، واستمع بعدها إلى شرح من الدكتور خالد العناني، حول ما يضمه من آثار.

يذكر أن مصر تشهد الآن، حدثا فريداً وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات.

وتأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

وكان الرئيس السيسي، كتب على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتطلع “بكل الفخر والاعتزاز لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية”.

وتابع: “إن هذا المشهد المهيب دليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ. إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية”.