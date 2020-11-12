شاهد… ملخص مباراة العراق والأردن

(المستقلة) تعادل منتخب العراق مع نظيره الأردني، مساء الخميس، في مباراة ودية بمعسكر “أسود الرافدين” في الإمارات.

ويقيم منتخب العراق معسكره في الإمارات حاليا، استعدادا لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولم تشهد مباراة العراق والأردن الكثير من الفرص الخطيرة، وكان اللقاء بمثابة حقل تجارب للمدربين، الراغبين في تجربة عدة خطط والوقوف على الأخطاء ومعالجتها، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن منتخب العراق سيلتقي مع أوزبكستان في ودية ثانية يوم 17 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما يواجه منتخب الأردن نظيره السوري يوم 16.

شاهد ملخص مباراة العراق ضد الأردن:

اقرأ المزيد
اخبار العراق

شباب العراق يتعادلون مع قطر

اخبار العراق

التعادل السلبي يحسم ودية العراق والأردن

اخبار العراق

تعرف على تشكيل منتخب العراق لمواجهة الأردن

اخبار العراق

تخليد ذكرى أساطير الكرة العراقية قبل مواجهة الأردن

اخبار العراق

منتخب الأردن يوضح حقيقة إلغاء ودية العراق

رياضية

كورونا يهدد ودية العراق والأردن

التعليقات مغلقة.