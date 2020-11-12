شاهد… ملخص مباراة العراق والأردن

(المستقلة) تعادل منتخب العراق مع نظيره الأردني، مساء الخميس، في مباراة ودية بمعسكر “أسود الرافدين” في الإمارات.

ويقيم منتخب العراق معسكره في الإمارات حاليا، استعدادا لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولم تشهد مباراة العراق والأردن الكثير من الفرص الخطيرة، وكان اللقاء بمثابة حقل تجارب للمدربين، الراغبين في تجربة عدة خطط والوقوف على الأخطاء ومعالجتها، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن منتخب العراق سيلتقي مع أوزبكستان في ودية ثانية يوم 17 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما يواجه منتخب الأردن نظيره السوري يوم 16.

شاهد ملخص مباراة العراق ضد الأردن: