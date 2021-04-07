شاهد: مصر.. لحظة القبض على قاتل الطفلة ريماس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حصلت “وكالة الصحافة المستقلة”، على صور للحظة  تمكن أهالى دكرنس بمحافظة الدقهلية من ضبط قاتل الطفلة “ريماس” و تمكنت الشرطة من تخليصه من أيديهم حيث كانوا يريدون قتله والفتك به ردا على جريمته البشعة والتي اغتال فيها روح البراءة.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، أمس  الثلاثاء إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بالعثور على جثة طفلة عمرها ٨ سنوات، في إحدى العمارات خلف منطقة الإسعاف بدكرنس وتجمع الأهالي حول المنزل الذي عثروا فيه على الطفلة في محاولة للفتك بالمتهم بقتلها.

وانتقل مدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائى إلى مكان الواقعة وباقتحام منزل المتهم ويعمل حداد تبين وجود جثة طفلة تُدعى ريماس محمد جلال عبدالرازق ٨ سنوات وبمناظرة الجثة تبين وجود ثلاث طعنات بجسد الطفلة وبالقبض على المتهم تبين وجود دماء على ملابسه وعلى سكينة مطبخ بجوار الجثة

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فيما تجمهر المئات من أهالى مدينة دكرنس حول المنزل في محاولة للفتك من المتهم رافضين القبض عليه من قبل الشرطة مطالبين بالقصاص منه وقتله وحاول الأهالى اقتحام المنزل بينما فرضت قوات الأمن كردون أمنى والتى تمكنت من تخليص المتهم والقبض عليه ونقله من خلال قوة من الأمن المركزى إلى مركز شرطة دكرنس ثم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى دكرنس

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وبسؤال شهود عيان أكدوا أن الطفلة خرجت من منزلها لشراء الخبز  من أحد مخابز المدينة القريبة من منزلها وشاهدها المتهم فاستدرجها لمنزله بحجة أن أمها تنتظرها هناك وحاول التعدى الجنسى عليها إلا أن الطفلة صرخت وخاف من افتضاح أمره فقام بطعنها 3 طعنات نافذة تسببت في وفاتها .

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