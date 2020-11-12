شاهد : لحظة هبوط مخلوق فضائي في لبنان

المستقلة /- أفادت صحيفة “الراي” الكويتية، بأن منطقة الأشرفية في بيروت شهدت هبوط “مخلوقٌ فضائي” بدا وكأنه أراد تَفَقُّد “كوكب الأزمات” اللبناني.

وفوجئ سكان الأشرفية والمارة في محلة ساسين اليوم بشخص ينفّذ “إنزالًا” وهو يرتدي زيّ مخلوق فضائي محاولًا بثّ أجواء مرحة وفق ما ذكرت الصحيفة الكويتية.

وتفاعل معه المواطنون الذين التقطوا له صورًا وفيديوات سرعان ما انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما كان لسانُ حال مَن صادفوا الـواقعة “فهّمنا بس من أي كوكب جايي؟”، لم يتوانَ ناشطون على مواقع التواصل عن اعتبار أن لبنان تحوّل فعليًا “بلد العجائب والغرائب” الذي يسبح في فضاء من الكوابيس المتوالية.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

لبنان يقرر الإغلاق العام لـ 15 يوم للحد من تفشي كورونا

اخر الاخبار

راغب علامة: إن شاء الله ييجي للبنان رئيس زي الرئيس السيسي

اخر الاخبار

دواعش الفن ! ابنة الفنانة فيروز تتوحش في الدفاع عن الأرث الفني لوالدتها

اخر الاخبار

نقل “محمد فضل شاكر” إلى المستشفى بعد زفافه

اخر الاخبار

حقيقة انفصال ابنة هيفاء وهبي عن زوجها

اخر الاخبار

الـ FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

التعليقات مغلقة.