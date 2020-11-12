شاهد : لحظة هبوط مخلوق فضائي في لبنان

المستقلة /- أفادت صحيفة “الراي” الكويتية، بأن منطقة الأشرفية في بيروت شهدت هبوط “مخلوقٌ فضائي” بدا وكأنه أراد تَفَقُّد “كوكب الأزمات” اللبناني.

وفوجئ سكان الأشرفية والمارة في محلة ساسين اليوم بشخص ينفّذ “إنزالًا” وهو يرتدي زيّ مخلوق فضائي محاولًا بثّ أجواء مرحة وفق ما ذكرت الصحيفة الكويتية.

وتفاعل معه المواطنون الذين التقطوا له صورًا وفيديوات سرعان ما انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما كان لسانُ حال مَن صادفوا الـواقعة “فهّمنا بس من أي كوكب جايي؟”، لم يتوانَ ناشطون على مواقع التواصل عن اعتبار أن لبنان تحوّل فعليًا “بلد العجائب والغرائب” الذي يسبح في فضاء من الكوابيس المتوالية.