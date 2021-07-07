شاهد.. لحظة سقوط كيم كارداشيان أثناء ممارسة رياضة التزلج على الماء

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع ، جمهورها مقطع فيديو طريف يوثق لحظة سقوطها أثناء ممارستها رياضة التزلج على الماء.

و ظهرت كيم كارداشيان فى الفيديو أثناء سقوطها في المياه من على لوح التزلج أثناء عطلتها الصيفية، وبمجرد سقوطها وغرقها في المياه تماماً بدأت في الصراخ ولكنها حاولت التزلج مرة أخرى لتنجح في المرة الأخيرة.

وجاء الفيديو الطريف بعد فترة قصيرة على توّقف برنامج “تلفزيون الواقع” الخاص بكيم كارداشيان وأخواتها عقب سنوات طويلة من البث الواقعي، حيث عُرضت الحلقة الأخيرة منه الخميس، وشهدت نهايتها الكثير من المشاعر الممزوجة بالدموع والعناق.

وخلال عرض الحلقة الأخيرة من برنامج “مواكبة آل كارداشيان”، قالت كيم: “أنا لست نادمة. كانت هذه أجمل 10 سنوات ونصف في حياتي”.

وأكدت أنها من أكثر النساء المحظوظات حول العالم، بعدما أُتيحت لها فرصة العمل مع عائلتها، بشكل يومي، وأن بفضل هذا البرنامج أصبحت على ما هي عليه اليوم.

وتعتزم عائلة كارداشيان العودة في حلقة من جزئين، ستذاع يومي 17 و20 حزيران/يونيو الجاري، وذلك بالتوازي مع اتفاق العائلة على مسلسل جديد سيُبث على منصة “هولو”، ومن المتوقع إطلاق ذلك البث هذا العام، وهو ما وصفته كريس جينر، والدة كيم، بأنه “الفصل التالي” في حياة العائلة ككل.