شاهد.. في أول ظهور له.. جلال الزين يروي تفاصيل صادمة عن انتحار زوجته

شاهد.. في أول ظهور له.. جلال الزين يروي تفاصيل صادمة عن انتحار زوجته

المستقلة/- منى شعلان/ روي الفنان العراقي جلال الزين تفاصيل صادمة عن حادث انتحار زوجته التي تم اتهامه بقتلها، في أول ظهور إعلامي له بعد مرور 7 أشهر على رحيلها.

وقال الزين في لقاء تلفزيوني إنه أحب زوجته منذ اليوم الأول لهما معاً وأنه كان يُحبها ولا يزال يُحبها لأنه وجد فيها ما يملأ النقص في داخله وتزوجها بحفل صغير من دون وجود أهلها لأنها تبلغ من العمر 26 سنة فلا تحتاج إلى إذن من أهلها إضافةً إلى وجود مشاكل شخصية معهم.

وأضاف الفنان العراقي أنه عاش مع زوجته كأي شريكين حياة طبيعية، حتى توفيت والدة جلال بعد عدة أشهر مما دفعه إلى اتخاذ القرار بأن ينتقلوا إلى منزل العائلة حيث يقيم شقيقاه فيه وبالفعل تعايشوا جميعاً معاً داخل منزل العائلة.

ولفت جلال الزين إلى أن زوجته كانت سعيدة بحياتها معه وأنه أصبح لها هدف في الحياة بعد الزواج عكس ما كانت عليه سابقاً، مؤكدًا بأنها كانت تحبه كثيرا لدرجة أنها تحضر له الأطعمة التي تتماشى مع الدايت الخاص به.

وذكر الزين أحد المواقف عندما طلبت زوجته أن تزور والدتها وهو ما وافق عليه جلال وحاولت الراحلة التواصل مع شقيقتها لتنظيم اللقاء إلا أن المحاولات فشلت لأن أهلها رفضوا ذلك وهو ما أحزنها قبل انتحارها بأيام قليلة مما دفعه لاتخاذ القرار بزيارتهم يوم الجمعة مُعلقاً “وليحصل ما يحصل”.

وأكمل الزين حديثه بأنه بأحد الأيام، عاد خلال ساعات الفجر من التدريب الذي كان فيه من أجل إحدى الحفلات وكانت هي مستيقظة وتبكي لأن أهلها رافضون للقائها فقام بتهدئتها، وأكد لها أنهما سيذهبان الجمعة معاً إلى منزل عائلتها، وبالفعل ذهب جلال برفقة شقيقه بلال من أجل إحضار الفطور قبل أن يرد اتصال من شقيقهما الثالث ويخبرهما بأنها انتحرت بطلق ناري.

وعاد الفنان للمنزل ليجدها غارقة بالدماء وكانت تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب الطلق في صدرها واتجه بها مباشرةً إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاتها هناك.

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‏ونفى الفنان العراقي أن حادث انتحار زوجته ما بين غيرتها عليه من الغناء في النوادي الليلية ورفضه الإشهار بعقد الزواج وإعلان الموضوع للملأ، قائلا: “هاي القضايا اللي تطرقت اليها الناس الشيطان ما يسوّيها… كيف لي أن اسويها!”

يذكر أن محكمة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، قررت الشهر الماضي بالإفراج عن الفنان جلال الزين، وذلك بعد حبسه إثر حادثة انتحار زوجته.

وفي أكتوبر 2020، أقدمت زوجة الزين على الانتحار في شقتها بحي المنصور وسط بغداد، وهي “نور كاظم”، من مواليد 1995.

وجلال الزين هو فنان عراقي من مواليد 1989، في بغداد، اشتهر بأغانيه السريعة، كما أنه ساهم بالغناء لمتظاهري “تشرين” في العراق، الأمر الذي ساهم بتصاعد شعبيته.