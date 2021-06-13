شاهد.. فنان صيني يصمم لوحات ثلاثية الأبعاد تخدع أبصار المارة

المستقلة/- منى شعلان/ أبدع فنان صيني يدعى تشانغ تشي شيان ، فى رسم مجموعة رائعة من اللوحات ثلاثية الأبعاد التي تخدع البصر، مستخدماً الفحم ، حتى يظن المارة أن هناك حواجز ولكن في الحقيقة شيئا مرسوما على الطريق.

وفقا للتقارير، فإن تشانغ كان مدرسا لتعلم الرسم، وطور موهبته لتعلم تقنيات الرسم ثلاثية الأبعاد عن طريق التعلم الذاتي.

ويقول تشانغ: “كنت أرسم على الطرق الريفية، وفي كل مرة أقوم بتنظيف الطريق باستخدام مكنسة والماء بعد التقاط الصور التفاعلية لضمان السلامة المرورية.”

ويقوم الفنان الصيني برسم صور السلالم على الحوائط بدقة كبيرة، كما يرسم أشكال توجي بوجود حفرة أمام مدخل المنزل.

كما تشمل لوحاته الفنية رسم سلم وهو يمر على حفرة وهمية أيضا للوصول إلى أحد الأبواب.

ومن أبرز الأعمال التي يرصدها الفيديو لهذا الفنان الصيني رسمه مجموعة من الحفر وسط طريق عام يستخدمها الناس والحيوانات ووضع رسومات توحي بوجود قطع معدنية حادة بداخلها لجعل الناس يتجنبون المرور فيها.

كما يقوم أيضا برسم لوحات تظهر حدوث انهيارات أرضية وسط الطريق ليتجنب الناس والحيوانات المرور فوقها، رغم أنها غير حقيقية.

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