شاهد.. ظهور نادر لـ إليسا برفقة والدتها في عيد الأم

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة لوالدتها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والذي يوافق اليوم 21 مارس، وذلك من حسابها على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر”.

حيث نشرت إليسا ، مقطع فيديو يتضمن عدة لقطات مصورة لمواقف جمعتها بوالدتها، معلقة عليه قائلة”:لو شو ما قلت ما في كلام بيعطيكي حقك ..بيكفيني بهل الحياة الصعبة وجودك بحياتي و دمك اللي بيمشي بعروقي”.

لو شو ما قلت ما في كلام بيعطيكي حقك !!

بيكفيني بهل الحياة الصعبة وجودك بحياتي و دمك اللي بيمشي بعروقي❤❤❤ pic.twitter.com/6ONmQZ2QgT — Elissa (@elissakh) March 21, 2021

كما حرصت الفنانة اللبنانية على دعم أمهات الشهداء، وخاصة النساء اللاتي فقدن أبنائهم بسبب أحداث مرفأ بيروت التي مر لبنان بها، وهذا تزامنًا مع عيد الأم من خلال تغريدة لها قالت فيها: “لأم الشهيد، لأم المخطوف، لأم المغترب، لكل أم محرومة من كلمة يا ماما بهذا العيد، منهدي دمعاتنا و صلواتنا.. البلد اللي فيه أمهات حزانى ليس وطنا مكتملا.. الله يعطيكن العزاء”.

وفي سياق آخر تحدثت إليسا في الحلقة السادسة من “بودكاست إليسا”، عبر تطبيق “أنغامي، عن التنمر، كاشفة أنها تتعرض في حياتها “لهجوم وتنمر كبير”، قائلة:”واجهت هجوما وتنمر كبيرا، بس لإني كنت بزور طبيب نفسي هالشي ساعدني أن أواجه هالتنمر ويوم بعد يوم يصير عندي مناعة ضده الكلام الجارح والقاسي الذي تعرضت له”.

وأضافت: “يعني أنا تعرضت لتنمر على شخصي وشكلي وآرائي الجريئة يللي أنا بطرحها، لليوم بعد في ناس بيسموني أم الشرشف، في ناس عطيوني هاللقب وبعدن بيتنمر عليي، بس هون بحب أكد هالشي ما أثر عليي أبداً”.

وأشارت المغنية اللبنانية إلى أن هناك فرقا بين الانتقاد البناء والانتقاد الجارح، لافتة إلى أن: “آثار التنمر خطيرة كتير، الشخص اللي بيتنمر بيعاني من مرض نفسي، يعني أنا حدا ممكن يتمسخر على تمي، يا حبيبي أنا بنت تعبت على حالي ووصلت ليه أنت ما بتشتغل على حالك لتحقق ذاتك وتنجح، وعلاج التنمر بيتطلب حلا جذريا بيبلش من البيت”.

ووجهت إليسا رسالة إلى ضحايا التنمر، وقالت: “لكل ضحية تنمر بدي وجه كلمة من قلبي لأني أنا كنت ضحية تنمر بيوم من الأيام، وبعرف هالموضوع قديه مؤذي، ما في شيء بيوقف هالممارسات إلا إذا واجهنا وحبينا حالنا، وخلينا نلتجئ للناس اللي بتحبنا وبتسمعنا”.

وأضافت: “بالآخر بدي خبركن سر، أنا وصغيرة كان بيي موظف ووضعنا على قدنا والمحيط اللي حوالينا كان وضعن أحسن وكانو يحسسوا هالشي لـ بيي، وبيي على قد ما كان مثقف وطيب ما كان ينزعج بس أنا كنت اتضايق، ومن خلال هالبودكاست بقول أنا إليسار بنت زكريا خوري ووصلت لهون لإني بنتو”.