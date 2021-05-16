شاهد.. صور نادرة للفنانة الراحلة نادية العراقية

المستقلة/- منى شعلان/ رحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية، صباح أمس الأحد، عن عمر ناهز 58 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، تاركةً خلفها أعمال مازالت خالدة في أذهان محبيها.

نادية العراقية من مواليد عام 1963، اسمها الحقيقى فاتن فتحى، ولكن اسمها التي اشتهرت به هو الفنانة نادية العراقية، كانت بداية عملها في مصر من خلال المشاركة بمسلسل “سامحوني ماكنش قصدي”، ثم توالت الأعمال بعد ذلك ، وكان لنادية، العديد من الايفيهات التي لا تنسى وحاضرة في الأذهان لعل من أبرزها:

“مين فيكو اللي كل الجبنة”.. من أبرز ايفيهاتها في فيلم “أبو علي”، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكي.

“المرسي جوزي”.. من أشهر ايفيهاتها في مسلسل “عاوزة اتجوز”، من بطولة الفنانة هند صبري وسوسن بدر.

“يالهوي راجل انزلوا”.. من الايفيهات المشهورة في فيلم “عايز حقي”، للفنان هاني رمزي والفنانة هند صبري.

“عيلة خلل”.. كانت ترددها دائمًا في مسلسل “الزوجة الرابعة”، بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنانة علا غانم.

“ابني طلع بسكلتة”.. من أشهر الايفيهات في فيلم “ورقة شفرة”، من بطولة شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي”

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وشاركت الفنانة نادية العراقية في العديد من الأعمال الفنية منها: فيلم “أبو علي”، وفيلم “حاحا وتفاحة”، وفيلم “ورقة شفرة”، “أفريكانو”، “كده رضا”، “دكان شحاته”، “نمس بوند”، “عايز حقي”، ومسلسل “عايزة اتجوز”، ومسلسل “الزوجة الرابعة.