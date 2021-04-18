شاهد.. حمو بيكا يخوض تحدي أمير كرارة “كتع كسح كسل” بطريقة طريفة

المستقلة/- منى شعلان/ خاض عدد من الفنانين تحدي”كتع كسح كسل” الذي أطلقه الفنان المصري أمير كرارة بشخصيته غفران الغريب في مسلسل “نسل الأغراب”.

حيث شارك مغني المهرجانات حمو بيكا في التحدي وظهر في فيديو طريف وهو يحاول أن يقول جملة “كتع كسح كسل” بطريقة صحيحة لكنه لم يستطع وأخطأ بها أكثر من مرة، وفشل في التحدي.

وكانت جملة أمير كرارة “غفران الغريب” في مسلسل “نسل الأغراب” أثارت الكثير من ردود الفعل الساخرة نظرا لصعوبة كلماتها وعدم منطقيتها أيضا، إذ يقول أمير كرارة في المسلسل “ولأنكم كتع كسح كسل، كسلتوا حتى تبنوا بيوت”.

ويحكي مسلسل “نسل الأغراب” قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

مسلسل “نسل الأغراب” من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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