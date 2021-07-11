شاهد.. حليمة بولند تصدم جمهورها في أحدث ظهور لها

شاهد.. حليمة بولند تصدم جمهورها في أحدث ظهور لها

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الإعلامية و الفاشينيستا الكويتية حليمة بولند ، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها مُرتدية الحجاب، فى أحدث ظهور لها.

وانتقد المتابعون شكل بولند ومبالغتها في الخضوع لعمليات التجميل، إذ ظهر وجهها بشكل أصغر حجمًا وذقنها أصبح مدببًا كما بدا فكها عريضا بشكل غريب، بينما شفتاها منفوختان للغاية حتى أن البعض شبهها بدمية “براتز” على حد وصف متابعيها.

وتكهن البعض إلى ارتداء حليمة بولند الحجاب بالفعل،

ولكن الفيديو الذي ظهرت به والصور التي نشرتها عبر تطبيق سناب شات، و شاركتها مع جمهورها، لم تكن سوى إعلانا ترويجيا لأحد متاجر الحجاب والأقمشة، ولم ترتدي حليمة بولند الحجاب.

وفي سياق آخر احتفلت الإعلامية الكويتية مع أسرتها برفع التحفظ المفروض على أموالها في القضية المعروفة بقضية ”مشاهير غسيل الأموال“ مؤخرا، وسط إطلاق الزغاريد وتزيين المنزل بأكمله بالورود.

وتلقت حليمة بولند من والديها هدية ضخمة بمناسبة براءتها وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الخراف والنوق.

وظهرت ابنتا حليمة بولند ”ماريا وكاميليا“ في مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر صفحتها بتطبيق ”سناب شات“ لحفل براءتها، لتهنئة والدتهما بالبراءة والتعبير عن سعادتهما البالغة بـ“ظهور الحق“.

وكانت السلطات الكويتية، قررت التحفظ على الحسابات البنكية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، إثر تضخم أرصدتهم بشكل كبير ولافت، وصلت إلى ملايين الدولارات.

ورفعت النيابة العامة التحفظ على أموال بعض المشاهير من بينهم حليمة بولند.