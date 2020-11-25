شاهد : جنود الاحتلال يهاجمون اسعاف ويعتدون على مصاب فلسطيني

المستقلة /- هاجم عدد من جنود الإحتلال سيارة إسعاف تحمل شابا فلسطينيا مصابا، محاولين سحبه من السيارة بالقوة، دون مراعاة حالته.

ودانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اعتداء جنود الاحتلال على السيارة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومحاولتهم اعتقال المصاب فيها.

وقالت الكيلة: “العالم شاهد بالصوت والصورة كيف اقتحم جنود الاحتلال سيارة إسعاف بقوة السلاح محاولين اعتقال أحد المصابين، دون مراعاة لحالته الصحية”.

وأضافت: “الاعتداء تم دون أي احترام للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على احترام وحماية الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية وضمان عدم تعرض أفراد الطواقم الطبية لأي خطر أو إصابتهم بأي أذى”.

وتابعت: “القانون ينص أيضا على عدم مهاجمة المستشفيات ولا سيارات الإسعاف وعدم إلحاق الضرر بها”.