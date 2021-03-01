شاهد: بعد تساؤل الجمهور .. اليسا تخطف القلوب بفيديو جديد

المستقلة /- في احدث اطلالة جديدة لها، شاركت الفنانة اليسا جمهورها ومحبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفيديو ظهرت من خلاله بـ لوك كلاسيكي فريد من نوعه.

وارتدت الفنانة اليسا في الاطلالة الكلاسيكية فستاناً طويلاً باللون الأسود، فيما اعتمدت التسريحة المجعدة لشعرها بأطلالتها الجذابة.

وتفاعل الجمهور مع هذه الاطلالة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما حصد الفيديو على الكثير من الاعجابات وأبدوا إعجابهم بإطلالتها الكلاسيكية.

والجدير بالذكر ان الفنانة كانت قد سألت عن الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم توفر لقاح فيروس كورونا. وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “يا عيب الشوم على هيك بلد وهيك مسؤولين… مين يعني نواب فوق الـ ٧٥ شو هني أهم من البشر؟ ليش مجلس النواب فوق الطبيعة؟ و ليش فيه أصلا موظفين عمرن فوق الـ ٧٥ ؟ مين بيتحمل مسؤولية ما يكون في لقاح؟ بري أو النواب أو حمد حسن؟ يا عيب الشوم”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “عن معجزة حملها وأسرار مقتل زوجها”.. مها أبو عوف تتحدث

اخبار العراق

المباشرة بتطعيم الملاكات الطبية في بغداد بلقاح “سينوفارم” المضاد لكورونا

اخر الاخبار

محكمة اسبانية تفرج عن رئيس نادي برشلونة السابق

اخر الاخبار

مستثمرو Da Vinci Capital يطالبون مؤسس تيلغرام بتعويضات

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي