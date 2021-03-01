شاهد: بعد تساؤل الجمهور .. اليسا تخطف القلوب بفيديو جديد

المستقلة /- في احدث اطلالة جديدة لها، شاركت الفنانة اليسا جمهورها ومحبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفيديو ظهرت من خلاله بـ لوك كلاسيكي فريد من نوعه.

وارتدت الفنانة اليسا في الاطلالة الكلاسيكية فستاناً طويلاً باللون الأسود، فيما اعتمدت التسريحة المجعدة لشعرها بأطلالتها الجذابة.

وتفاعل الجمهور مع هذه الاطلالة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما حصد الفيديو على الكثير من الاعجابات وأبدوا إعجابهم بإطلالتها الكلاسيكية.

والجدير بالذكر ان الفنانة كانت قد سألت عن الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم توفر لقاح فيروس كورونا. وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “يا عيب الشوم على هيك بلد وهيك مسؤولين… مين يعني نواب فوق الـ ٧٥ شو هني أهم من البشر؟ ليش مجلس النواب فوق الطبيعة؟ و ليش فيه أصلا موظفين عمرن فوق الـ ٧٥ ؟ مين بيتحمل مسؤولية ما يكون في لقاح؟ بري أو النواب أو حمد حسن؟ يا عيب الشوم”.