شاهد.. إليسا تتعرض لموقف من إحدى معجباتها فى حفل أربيل.. وهكذا تصرفت

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للنجمة إليسا من حفلها مساء أمس ، بمدينة أربيل عاصمة كردستان العراق، أثناء استقبالها هدية من إحدى معجباتها.

 

وظهرت إليسا خلال الفيديو وهى تمنع إحراج واحد من رجال الأمن لإحدى معجباتها اللواتي تمكنت من الوصول لها لإعطائها هدية تعبيرا عن حبها للنجمة اللبنانية، ولكن رجل الأمن حاول إيقاف الفتاة، وبدورها إليسا ردت عليه قائلة: “حبيبي أنا قلتلها”، واستقبالتها أثناء غنائها على المسرح وأخذت منها الهدية.

من ناحية أخرى أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا كبيرا في المملكة العربية السعودية لأول مرة بعد جائحة كورونا، وقدمت باقة متنوعة من أجمل أغانيها.

وكانت النجمة إليسا حديث الجمهور في الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهرت بحفل الرياض، بملامح مختلفة، ولفت البعض إلى أنها تبدو أصغر بعشرين عاماً بسبب الفوتوشوب، في حين اعتبر آخرون بأنها قد تكون خضعت لعمليات تجميل جديدة وباتت أقرب الى صورها القديمة وجمالها الطبيعي قبل حقن البوتوكس.

ويُعد هذا الحفل، الأول للفنانة إليسا الذي يجمعها مع الفنان وائل كفوري بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أول لقاء بينهما بعد التصالح عقب خلاف دام لفترة طويلة.

 

 

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